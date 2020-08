Aachen und Düren im Finale: Sieger im Pokal gegen Bayern

Der favorisierte Regionalligist aus Aachen gewann am Sonntag das Halbfinale beim Kölner Fünftligisten FC Pesch mit 2:1 (1:0). Den Siegtreffer für die Alemannia erzielte Vincent Boesen , der auch schon zum 1:0 getroffen hatte, erst in der 83. Minute. Düren hatte bereits am Samstag durch einen 2:0-Erfolg gegen Viktoria Arnoldsweiler das Endspiel erreicht.

Das Finale um den Westfalenpokal bestreiten am nächsten Samstag im SportCentrum Kaiserau (17.45 Uhr) die beiden Oberligisten RSV Meinerzhagen und SV Schermbeck. Den zweiten Westfalen-Vertreter für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde spielen der SV Rödinghausen und der SC Wiedenbrück am 25. August (18.30 Uhr) ebenfalls im SportCentrum Kaiserau aus. Erstrundengegner für die beiden Sieger sind der SC Paderborn und die SpVgg Greuther Fürth.

Im Niederrheinpokal stehen am nächsten Dienstag zunächst noch die beiden Halbfinalspiele zwischen TVD Velbert und Rot-Weiss Essen (19.00 Uhr) sowie dem 1. FC Kleve und dem 1. FC Bocholt (19.30 Uhr) an. Der Sieger des Endspiels in Essen am kommenden Samstag (14.45 Uhr) trifft in der 1. Hauptrunde auf Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld.