Feuerschein und Rauchwolke über Chemieunternehmen in Köln

Köln (dpa/lnw) - Über dem Kölner Chemieunternehmen Ineos hat es am Sonntagabend nach Unternehmensangaben kurzzeitig einen gut sichtbaren Feuerschein mit Rauchwolke und lautem Knall gegeben. Ursache sei eine kontrollierte Druckentlastung in einer gasverarbeitenden Anlage gewesen, sagte eine Unternehmenssprecherin. Menschen waren demnach nicht gefährdet. Die Produktion stehe zunächst still. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz gewesen. Auf seiner Internetseite erklärte das Unternehmen: «Wir bedauern die bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn entstandene Belästigung.»