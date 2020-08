NRW: Eltern buchen überwiegend längere Kita-Betreuungszeiten

Die Kindertagesstätten in NRW kehrten am Montag wieder in den Regelbetrieb zurück. Um strengere Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen zu können, hatte die NRW-Landesregierung die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten in den vergangenen Monaten um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert. Seit 2008 ist bei der Betreuung in Kindertageseinrichtungen im Kinderbildungsgesetz festgelegt, dass in Nordrhein-Westfalen nur 25, 35 oder 45 Stunden als wöchentliche Betreuungskontingente vereinbart werden können.