Massiver Umsatzeinbruch in NRW-Industrie

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Umsätze der nordrhein-westfälischen Industrie sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres massiv eingebrochen. Das Minus lag bei 14,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die größeren Unternehmen bauten demnach in der ersten Jahreshälfte mehr als 15 000 Arbeitsplätze ab.