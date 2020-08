Wieder volle Betreuungszeit für Kinder in Kitas

«Wir werden jetzt von Woche zu Woche denken und dann immer neu überlegen, was wir lockern und was wir beibehalten», sagte die Einrichtungsleiterin einer großen städtischen Kita in Bochum Wattenscheid, Nancy Westermeyer. «Wir wollen jetzt auch nicht das Gefühl vermitteln, dass alles von heute auf morgen wieder ganz normal ist», sagte die Erzieherin weiter. So gelten Abstandsregeln für Erwachsene unter dem Kita-Dach weiterhin. Auch auf dem Außengelände sollen die Gruppen zunächst weiter in den jeweils zugewiesenen Bereichen bleiben. Die Rückkehr zur vollen Betreuungszeit sei für die Eltern aber ein wichtiger entlastender Schritt, betonte Westermeyer.