Abgestürzter Heißluftballon: Verletzte aus Hunsrück und NRW

Der Ballon war ersten Ermittlungen zufolge am Sonntagabend bei dem Dorf Urbar rund 45 Kilometer südlich von Koblenz beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst worden. Der Korb sei mehrfach auf einem Acker aufgeschlagen, vier Insassen seien herausgeschleudert worden. Der Ballon sei den steilen Berg hinab in Richtung Rhein gerutscht und habe sich in unwegsamem Gelände in Bäumen verfangen. Dort wurden die restlichen drei Insassen gefunden. Der Ballonführer war tot. Der Unfallort ist nicht weit vom weltberühmten Loreley-Felsen entfernt.