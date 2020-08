Hund fährt allein S-Bahn

Köln (dpa/lnw) - Ein kleiner Hund ist am Montag in Köln allein in eine S-Bahn eingestiegen. Hinweise auf den Halter oder sein Zuhause habe es nicht gegeben, das cremeweiße Tier habe kein Halsband getragen, teilte die Bundespolizei mit. Ein 22 Jahre alter Bahnreisender fing den Hund kurz nach dessen Zustieg am Haltepunkt Holweide ein und fragte, ob jemand wisse, wem er gehöre. Es habe ihm aber niemand helfen können. Am Kölner Hauptbahnhof stieg der Mann deshalb mit dem Hund aus und wandte sich an die Bundespolizei.

Von dpa