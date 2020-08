15-Jähriger unter Drogen flüchtet nach Unfall zu Fuß auf A1

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger soll mit einem gestohlenen Auto auf der A1 einen Auffahrunfall verursacht und dann zu Fuß geflohen sein. Einem Schnelltest zufolge stand er zudem unter Drogeneinfluss, wie die Dortmunder Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unfall am Freitag auf der A1 bei Schwerte soll er in ein Auto gefahren sein, das Richtung Norden im Stau stand. Verletzt wurde dabei niemand.

Von dpa