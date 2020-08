«Nach dem Menschheitsverbrechen der Shoa ist es ein bewegendes Zeichen unserer heutigen Freundschaft, dass wir erstmals in unserer Geschichte Seite an Seite mit der Israelischen Luftwaffe fliegen», sagte Gerhartz . «Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ist uns heute Auftrag, Antisemitismus mit aller Konsequenz zu bekämpfen.»

Geplant ist unter anderem ein symbolträchtiges Erinnern. Am Dienstag etwa soll eine deutsch-israelische Formation den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck überfliegen - zum Gedenken an das Olympiaattentat von 1972. Der Rückflug führt am Stadtrand von Dachau vorbei. An der dortigen KZ-Gedenkstätte will die deutsch-israelische Delegation im Anschluss einen Kranz niederlegen und der Opfer des Holocaust und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken.