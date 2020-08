Fortunas Ex-Manager Pfannenstiel vor Wechsel in die USA

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs früherer Sportchef Lutz Pfannenstiel steht vor einem Wechsel in die USA zu einem Club der Major League Soccer (MLS). «Es ist noch nichts unterschrieben», sagte Pfannenstiel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach Informationen der «Rheinischen Post» steht eine Einigung aber kurz bevor. «Ja, ich habe mich entschieden. Es geht in die USA», wurde der 47 Jahre alte Pfannenstiel dort zitiert. Zu welchem Team Pfannenstiel wechselt, wollte der frühere Torhüter noch nicht verraten.