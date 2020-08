Kreise Warendorf und Gütersloh bekommen Geld für Imagekampagne

Beide Kreise müssten dazu noch Anträge stellen, sagte eine Sprecherin des Landeswirtschaftsministeriums am Montag. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) habe die Hilfen bei einem Besuch in der Region zugesagt.

Beherbergungsverbote und Co.

Nach massiven Virus-Ausbruch im Tönnies-Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück mit über 1000 infizierten Mitarbeitern hatte es zeitweise weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den beiden Kreisen gegeben. In einigen Bundesländern galten zeitweise Beherbergungsverbote für Besucher aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf. «Die Menschen aus dem Kreis Gütersloh sind die Ausgrenzung und Stigmatisierung satt», hatte Landrat Sven-Georg Adenauer auf dem Höhepunkt der Krise gesagt.

Warendorfs Landrat Dr. Olaf Gericke äußerte sich damals ähnlich. Unter anderem gab es auch scharfe Kritik an die Stadt Münster, die für Gäste aus den beiden Kreisen kurzfristig bestimmte Beschränkungen und Vorschriften aufstellte.