Middelberg: Clans mit Vermögenseinziehung bekämpfen

Das Ausmaß der Clan-Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen laut einem neuen Lagebild, das NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag vorstellte, gestiegen. Gegenüber dem bundesweit ersten Clan-Lagebild aus dem Vorjahr stieg die Zahl der Straftaten um 12,7 Prozent und die der Verdächtigen mit Clan-Hintergrund um 13,4 Prozent. Auch die Zahl der kriminellen Familienclans ist größer geworden: Inzwischen gehen die Ermittler in NRW von 111 solcher Clans aus. Im Vorjahr waren es 104.