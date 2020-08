Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Produktion der stark exportabhängigen Industrie von Nordrhein-Westfalen ist im dritten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahresniveau geschrumpft. Allerdings gab es im direkten Vergleich von Mai zu Juni 2020 eine Zunahme um 4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa