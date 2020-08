Hamm/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 51-Jährigen Ende Juli bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Hamm hält die Polizei eine Notwehrlage für möglich. Dies sei insbesondere nach Auswertung einer Videoaufzeichnung nicht auszuschließen, schrieb das Innenministerium am Dienstag in einer Vorlage an den Innenausschuss des Landtags.

Von dpa