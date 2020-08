Pfannenstiel: «Auch Spieler wie Götze auf dem Schirm»

Düsseldorf (dpa) - Der frühere Bundesliga-Manager Lutz Pfannenstiel hat für seine künftige Aufgabe in den USA auch prominente deutsche Fußball-Profis im Blick. «Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt», sagte der frühere Sportchef von Fortuna Düsseldorf zu «spox» und «goal». Der frühere Weltmeister Mario Götze, der nach seinem Vertrags-Ende bei Borussia Dortmund noch keinen neuen Verein hat, wird aber nicht in naher Zukunft zu Pfannenstiels neuem Verein St. Louis FC wechseln. Denn dieser soll erst ab 2023 in der Major League Soccer (MLS) spielen. Pfannenstiel soll als Sportchef das Projekt aufbauen.

Von dpa