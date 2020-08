Demo von Kohlegegnern und Corona-Kritikern vor Merkel-Besuch

Düsseldorf (dpa) - Kurz vor der Ankunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Braunkohlegegner und Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen getrennt am Ständehaus in Düsseldorf demonstriert. Rund 20 Menschen machten lautstark mit Trillerpfeifen und Megafon ihrem Unmut über die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus Luft. Sie kritisierten unter anderem die Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa