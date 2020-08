SPD: Laschet soll Abendessen zum 74. NRW-Geburtstag absagen

SPD-Fraktionschef Kutschaty bezog sich bei seinem Vorstoß auf Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ). Der hatte darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Kutschaty forderte Laschet auf, die «Feierlichkeiten abzusagen und statt dessen im nächsten Jahr ein großes Bürgerfest zum 75. Landesgeburtstag durchzuführen, wenn es dann einen Impfstoff gibt.»

Nach Angaben der Staatskanzlei wurden das Abendessen im Hochhaus-Restaurant «Köln Sky» am Samstag und die Verleihung des Landesverdienstordens am Sonntag in der Kölner Flora als Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie gestrichenen NRW-Tags in Köln angesetzt. Zu dem Abendessen seien Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur sowie aus dem diplomatischen und konsularischen Korps geladen.

Eine genaue Teilnehmerzahl nannte die Staatskanzlei auf Anfrage nicht. «Mit heutigem Stand wird davon ausgegangen, dass bei dem Abendessen die nach den aktuellen Corona-Schutz-Vorschriften zulässige und gemäß Abstandsregeln angemessene Höchstzahl an Gästen deutlich unterschritten wird», sagte ein Sprecher. Das Abendessen finde «selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzbestimmungen statt.»

Kutschaty kündigte an, dass er und alle geladenen Fraktionskollegen auf keinen Fall kommen würden.