Fortuna leiht Kevin Danso vom FC Augsburg aus

Düsseldorf (dpa) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Kevin Danso vom FC Augsburg verpflichtet. Der Innenverteidiger, der zuletzt an den FC Southampton verliehen war, wird zunächst bis zum 30. Juni 2021 ausgeliehen. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Der 21 Jahre alte österreichische Nationalspieler kam in der Premier League zu sechs Einsätzen und absolvierte für die Augsburger 41 Bundesligaeinsätze.

Von dpa