Überlegungen der Bundesregierung , das Kurzarbeitergeld zu verlängern, begrüßte er. „Wozu es aber nicht kommen darf, ist, dass die wirtschaftliche Situation auf Dauer verdeckt wird durch staatliche Intervention und mit Schulden.“ Es brauche „eine ehrliche Aufnahme der Situation in der Wirtschaft“. Deshalb bewertete Lindner die Pläne der großen Koalition kritisch, die Fristen bei der Antragspflicht für Insolvenzen zu verlängern. Das unter­laufe den beabsichtigten Schutz des Wirtschaftslebens und der Vertrauensbasis.

Der Chef der Landtagsfraktion, Christof Rasche , kündigte neue Schwerpunkte für die kommenden Monate an. So wollen die Liberalen für Handel und Innenstädte eine Lockerung bei der Sonntagsöffnung erreichen. Die dürfe nicht mehr anlassbezogen sein. Dazu will die FDP auch die SPD in die Pflicht nehmen und die Gewerkschaften einbinden. Zudem forderte Rasche eine Lösung für die Fortführung der Schulsozialarbeit an. Deren Finanzierung durch den Bund läuft zum Jahresende aus. Wie die neun Millionen Euro danach gesichert werden, sei jetzt zu klären.

Für die Kommunen wolle die schwarz-gelbe Koalition auch 2021 die finanziellen Corona-Folgen abfedern. „Wir werden zeitnah eine Lösung für 2021 anbieten.“ Falls der Bund sich aus der Verantwortung stehle, müsse das Land einspringen. „Auf jeden Fall lassen wir die Kommunen nicht im Stich.“