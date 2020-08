Bernd Stelter: «Karneval kann man nicht absagen»

Köln (dpa) - Der Komiker und Fernsehmoderator Bernd Stelter ist gegen eine generelle Karnevalsabsage. «Karneval kann man nicht absagen, das ist Teil des Kalenders», sagte der 59-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Was man absagen kann, sind Veranstaltungen. Da muss man mal ein bisschen kreativ sein. Einfach so wie früher 10 000 Mann in die Kölnarena, alle schunkeln, bützen und singen laut, das wird sicher nicht funktionieren, das ist völlig klar.» Andererseits sei Karneval aber auch ein Ausdruck der Lebensfreude, «und Lebensfreude haben wir im Moment mal wirklich zu wenig». Deswegen solle man sich schon fragen: Was kann man denn machen? «Nur einfach sagen «Es ist verboten», reicht da nicht aus.»

Von dpa