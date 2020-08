Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat auch im Juni ein kräftiges Wachstum verzeichnet. Insgesamt stiegen die Umsätze um 6,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Real - also bereinigt um die Preissteigerung - lag das Wachstum in der Corona-Krise immer noch bei 6 Prozent.

Von dpa