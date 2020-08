Fritz-Walter-Medaille an Oberdorf, Katterbach und Wirtz

Die in Gevelsberg geborene 18 Jahre alte Oberdorf wurde bei der TSG Sprockhövel ausgebildet und spielte bis zu diesem Sommer für den Bundesligisten SGS Essen. Die beste DFB-Juniorin ist in der kommenden Saison für den deutschen Meister VfL Wolfsburg am Ball. Mittelfeld- und Abwehrspielerin Oberdorf gehörte bereits bei der WM 2019 in Frankreich zum Kader der Frauen-Nationalmannschaft und hat 13 Länderspiele absolviert, in denen sie zwei Tore erzielte.

Die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball wird in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht öffentlich im Rahmen einer Veranstaltung vergeben, sondern in Einzelterminen ab Mitte September.

Katterbach bekommt die Medaille als bester U19-Spieler. Er debütierte in der vergangenen Saison in der Bundesliga und kam auf 18 Einsätze. Der Außenverteidiger durchlief alle Nachwuchs-Nationalteams des DFB seit der U16 und absolvierte 22 U-Länderspiele.

Wirtz wird als bestes U17-Talent ausgezeichnet. Der gebürtige Pulheimer debütierte ebenfalls im Oberhaus. In sieben Einsätzen für Leverkusen erzielte er einen Treffer, was ihn zum jüngsten Torschützen seit der Bundesliga-Gründung 1963 machte. Der Offensivspieler hat alle DFB-Mannschaften seit der U15 durchlaufen.

«Wir möchten mit dem deutschen Fußball zurück an die Weltspitze - und unsere Medaillengewinner haben das Potenzial, diesen Weg erfolgreich mitzugestalten», sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB.