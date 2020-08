Laumann: Kabinett berät über Obergrenze für Veranstaltungen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen berät das Kabinett kommende Woche über eine Begrenzung der Personenzahl bei Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen. Derzeit sehe die Corona-Schutzverordnung für NRW keine Obergrenzen vor, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Aber es stehe die Entscheidung an, dass «eine Zahl» in die Verordnung eingefügt werde.

Von dpa