Fortuna: Kein Nachteil durch Quarantäne - Programm läuft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf befürchtet nach den beiden Coronafällen im Team keine Nachteile in der Saisonvorbereitung. «Für die fünf Spieler, die in Quarantäne sind, ist es eine unschöne Situation, das wissen wir. Aber für die anderen Spieler ist das kein großer Nachteil», sagte Sportvorstand Uwe Klein am Mittwoch. Einer der beiden Infizierten habe leichte Kopfschmerzen, den anderen gehe es gut, sagte Klein am Mittwoch.

Von dpa