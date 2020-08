Jecker Senior will Corona trotzen: Mini-Umzug findet statt

Unna (dpa/lnw) - In der Debatte um eine coronabedingte Karnevalsabsage bleibt der Macher des selbst ernannten «kleinsten Karnevalsumzuges der Welt» standhaft. Trotz Corona will Helmut Scherer am Rosenmontag zum 65. Mal mit seinem närrischen Handwagen durch Unna ziehen und sich selbst und anderen eine Freude machen. «Da kann kein Ordnungsamt, kein Gesundheitsminister oder sonst wer mir was wollen. Diesen Zug werde ich durchziehen», sagte der 85-Jährige am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Scherer hatte den Umzug vor mehr als sechs Jahrzehnten gestartet und es seither zu einiger Bekanntheit gebracht.

