Bundesinnenministerium nimmt Polizei nach Videos in Schutz

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit Blick auf vieldiskutierte Videos von Polizeiaktionen hat das Bundesinnenministerium die Polizei in Schutz genommen. Deutsche Polizisten mit ihrer dreijährigen Ausbildung gälten als die bestausgebildeten der Welt, sagte ein Sprecher das Innenministeriums am Mittwoch in Berlin. Die ungefähr 300 000 Polizistinnen und Polizisten im Land machten «mit wenigen Ausnahmen einen sehr guten Job», handelten verhältnismäßig und stünden auf dem Boden der Gesetze.