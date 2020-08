Fortuna Düsseldorf will Kader verkleinern: Bodzek fällt aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf will den Kader für die kommende Saison verschlanken und sich nur noch punktuell verstärken. «Der Kader wird kleiner sein und wir werden keine zehn Spieler mehr verpflichten», sagte Sportvorstand Uwe Klein am Mittwoch in einer Videoschalte. Der Club sucht noch einen Linksverteidiger, einen gestandenen Innenverteidiger sowie einen Spieler auf der Außenbahn.