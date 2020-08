Motorradfahrer stirbt bei Überholmanöver im Kreis Olpe

Lennestadt-Gleierbrück (dpa/lnw) - Bei einem Überholmanöver auf dem Weg von Bracht in Richtung Lennestadt-Gleierbrück (Kreis Olpe) ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 66-Jährige stieß auf der annähernd geraden Strecke am Mittwochabend mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, als er einen Lastwagen mit Anhänger überholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 66-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Von dpa