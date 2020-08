26 000 Postfilialen: Überwiegend Betrieb mit Partnern

Bonn/Hannover (dpa) - Die Post unterhält bundesweit inzwischen rund 26 000 Filialen. Die allermeisten dieser Zweigstellen werden zusammen mit Partnern betrieben, wie der Bonner Logistikkonzern am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um etwa 13 000 klassische Partnerfilialen, 10 500 DHL-Paketshops sowie mehr als 2000 kleinere Verkaufsstellen. In vielen Regionen habe man das Netz an Gemeinschaftsniederlassungen erweitert, erklärte die Post 25 Jahre nach dem Beginn des Regelbetriebs der Partnerfilialen. Dort werden Postdienstleistungen zum Beispiel in Verbindung mit Zeitschriften, Lotto oder Schreibwaren angeboten.

Von dpa