Ministerpräsident Tobias Hans gegen Karnevalsabsage

Berlin (dpa) - Trotz Corona-Pandemie hält der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans nichts von einer Absage aller Karnevalsfeiern. «Man kann den Karneval ja nicht absagen, davon bin ich fest überzeugt, aber die Art und Weise, wie wir es machen, die wird anders sein», sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ARD-Sendung «Maischberger - Die Woche». «Karneval, so wie wir ihn im letzten Jahr erlebt haben, wird es nicht mehr geben. Das unterschreibe ich, das wird anders aussehen.» So habe er auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verstanden. Schunkeln mit 1,5 Meter Abstand sei schwierig. Aber er traue den Vereinen zu, «Konzepte zu entwickeln, die die Menschen schützen, so dass wir dennoch Freude haben werden».

Von dpa