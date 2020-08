Fresenius kauft weitere Kliniken in Nordrhein-Westfalen

Bad Homburg (dpa) - Der Gesundheitskonzern Fresenius macht sich weiter auf dem deutschen Krankenhausmarkt breit. Die Kliniktochter Fresenius Helios kaufe drei Krankenhäuser und vier angeschlossene Medizinische Versorgungszentren in Duisburg und Krefeld, teilte das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mit. Die Einrichtungen des Malteser-Ordens haben demnach insgesamt 870 Betten und erzielten 2019 rund 160 Millionen Euro Umsatz. Jährlich werden dort rund 35 000 Patienten behandelt. Angaben zum Kaufpreis machte Fresenius nicht.