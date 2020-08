Fahrgastverband fordert «Augenmaß» bei Maskenkontrolle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Fahrgastverband «Pro Bahn» hat die angekündigte Großkontrolle gegen Maskenverweigerer in Regional- und S-Bahnen begrüßt und gleichzeitig «Augenmaß» gefordert. Man solle sich vor allem auf große Gruppen beim Ein- und Aussteigen oder an Engstellen an Bahnhöfen fokussieren, so ein Sprecher des Verbands am Donnerstag: «Es sollte nicht darum gehen, eine ältere Dame zu kontrollieren, die alleine an der Haltestelle sitzt.»

Von dpa