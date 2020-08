Geldspritze für 18 Bahnhöfe in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - 18 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen sollen noch in diesem Jahr verschönert werden. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an. Mit dem Sofortprogramm würden unter anderem Treppen, Wände und Böden erneuert sowie Wartemöglichkeiten, Informationsangebote und barrierefreie Zugänge erweitert. Dafür werden der Deutschen Bahn 5,1 Millionen Euro aus dem Corona-Konjunkturpaket des Bundes zur Verfügung gestellt.

Von dpa