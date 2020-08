Mann will Betrunkenem helfen: Geschlagen und schwer verletzt

Essen (dpa /lnw) - Ein 51-Jähriger ist in Essen niedergeschlagen und schwer verletzt worden, als er versucht haben soll, einem Betrunkenen zu helfen. Der betrunkene 18-Jährige sei am Mittwochabend über eine Straße gelaufen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der 51-Jährige habe ihn freundlich von der Straße weg auf den Gehweg gelotst. Plötzlich habe der 18-Jährige ihn angepöbelt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 51-Jährige fiel zu Boden und stieß mit dem Kopf auf einen Bordstein. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige floh zunächst, wurde aber von einem Zeugen verfolgt und kurz danach festgenommen. Wie sich herausstellte, gab es wegen eines schweren Raubdeliktes bereits einen Haftbefehl gegen ihn.