Harsewinkel (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl fiebert mit seinem Ex-Club Bayern München. «Der FC Bayern hat am Sonntag sehr, sehr gute Chancen, den Henkelpott zu holen», sagte Eberl am Donnerstag im Gladbacher Trainingslager in Harsewinkel und kündigte an: «Wir werden alle die Daumen drücken.»

