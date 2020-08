Oberbergisches Land nun offiziell zum Wolfsgebiet erklärt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Nähe von Eitorf an der Grenze zu Rheinland-Pfalz lebt eine Wolfsfamilie - deshalb ist die Region jetzt offiziell als Wolfsgebiet ausgewiesen worden. Das teilte das nordrhein-westfälische Umweltministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit. In der Gegend lebt ein Rudel mit einer Wölfin und mindestens zwei Welpen, wie ein Videobeweis belegt. Den Nachweis eines Rüden gibt es bislang nicht.

Von dpa