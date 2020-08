Jugendliche fahren in gestohlenem Auto Polizistin an

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Drei Jugendliche haben sich in der Gelsenkirchener Altstadt in einem gestohlenen Auto eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei fuhren sie eine 41 Jahre alte Fußgängerin und eine Polizistin an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alle drei Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren kamen in Gewahrsam. Die Polizistin war zunächst dienstunfähig. Sie hatte zu Fuß versucht, das Auto zu stoppen, als es kurzzeitig anhielt.