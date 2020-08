Eberl rät zur Demut bei Zuschauer-Debatte

Harsewinkel (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl fordert ein Ende der Debatte um eine schnelle Rückkehr von Zuschauern in die Stadien. «Ich finde, dass die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht richtig ist und nicht passt. Wir haben viele andere Dinge zu lösen. Da sollten wir uns im Fußball vielleicht auch der Demut hingeben und einfach mal abwarten, was passiert», sagte Eberl im Gladbacher Trainingslager in Harsewinkel im Ostwestfalen.

Von dpa