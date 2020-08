Staatsanwaltschaft prüft Verdacht auf Überstundenbetrug

Köln (dpa/lnw) - Die Kölner Staatsanwaltschaft geht einem Verdacht auf Überstundenbetrug in der Stadtverwaltung nach. «Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln hat der Staatsanwaltschaft entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt, die gegenwärtig zur Prüfung eines Anfangsverdachts wegen aller in Betracht kommender Straftaten ausgewertet werden», sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Freitag. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte berichtet.

Von dpa