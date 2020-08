Deutlich weniger Verkehrstote in NRW

Wiesbaden (dpa/lnw) - Die Corona-Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang der tödlichen Verkehrsunfälle in Nordrhein-Westfalen geführt. Auf den Straßen des Landes starben im ersten Halbjahr 190 Menschen bei Unfällen, das waren 17 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete. Die Zahl der Toten und Verletzten sank demnach sogar um 19 Prozent auf 30 300. Damit zeichnet sich für das Gesamtjahr 2020 ein weiteres Rekordtief ab.