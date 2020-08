Corona-Gefahr: Kein Public Viewing auf öffentlichen Flächen

Bonn (dpa/lnw) - Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr dürfen Gastwirte in Bonn bei den Fußball-Finalspielen am Freitag und am Sonntag kein Public Viewing auf öffentlichen Flächen anbieten. Bei Fußballübertragungen sei es in den vergangenen Tagen immer wieder zu größeren Menschenansammlungen vor Gaststätten gekommen, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Alltagsmasken getragen wurden, begründete die Stadt Bonn am Freitag eine entsprechende Verfügung. Sie gilt vom 21. bis zum 24. August - also für die Finalspiele der Europa League (Freitag) und der Champions League (Sonntag).

Von dpa