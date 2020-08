Betrunkener 14-Jähriger greift Bademeister und Polizistin an

Mülheim (dpa/lnw) - Ein stark betrunkener 14-Jähriger soll in Mülheim einen Bademeister und eine Polizistin beleidigt und geschlagen haben, nachdem der Bademeister ihn des Bades verweisen wollte. Als Polizisten ihn zu Boden brachten, habe er mit übelsten Beschimpfungen und Todesdrohungen reagiert, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe er einen Sanitäter und einen Polizisten angespuckt. Der Junge kam wegen seiner starken Alkoholisierung und aggressiven Stimmung am Donnerstagabend nach einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Er stehe zudem im Verdacht, mit einem Gleichaltrigen am Vortag einen Überfall auf zwei Jugendliche versucht zu haben, teilte die Polizei mit. Dazu liefen Ermittlungen.

Von dpa