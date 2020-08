Kölner Karnevalschef hält Absage von Umzügen für verfrüht

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, hält eine Absage der Karnevalsumzüge in der kommenden Session zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht. «Wir haben noch Zeit», sagte er am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Es seien Konzepte entwickelt worden, die dem Landesgesundheitsministerium vorlägen. Sie würden dort bewertet und kämen dann zurück. «Natürlich planen wir, wir planen ja A-, B-, C-, D-Varianten.» Aber man werde damit auch erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn man soweit sei.

Von dpa