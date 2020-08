Messerangriff in Somalia: Asylbewerberin schuldig gesprochen

Die 28-Jährige hatte berichtet, sie sei im Jahr 2013 in ihrer Heimat von zwei Männern in einem Laden brutal vergewaltigt worden. Später habe sie dem Ladenbesitzer in der Dunkelheit aufgelauert und ihm zweimal von hinten ein Messer in den Rücken gerammt. Nach dem Messerangriff flüchtete die Frau aus Somalia nach Deutschland.

Die Richter kamen zu der Überzeugung, dass die 28-Jährige die Tat so begangen hatte, wie vor drei Jahren bei den deutschen Behörden geschildert. Da die Frau den Messerangriff von sich aus abgebrochen hatte, wurde sie nicht wegen versuchten Mordes verurteilt.

Nach Angaben des Landgerichts greift in diesem Fall das deutsche Strafrecht, weil die angeklagte Tat in Somalia strafbar ist aber die Frau wegen der dort drohenden Todesstrafe nicht an das afrikanische Land ausgeliefert werden kann.