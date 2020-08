Plastikmüll brennt bei Entsorgungsbetrieb

Gummersbach (dpa/lnw) - Ein großer Müllberg mit Plastik hat am Freitagabend auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs im Oberbergischen Kreis gebrannt. Der Müll sei in Gummersbach auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern mehrere Meter hoch gelagert gewesen und in Brand geraten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Auch Plastik habe sich entzündet. Wegen des dicken schwarzen Rauches riefen auch Menschen aus dem Nachbarkreis an.

Von dpa