Großbrand in Lagerhalle

Isselburg (dpa/lnw) - Im Industriegebiet «Stromberg» in Isselburg (Kreis Borken) ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Dabei handelt es sich um eine Halle, in der Textilien gelagert werden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war zunächst noch mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten vermutlich noch bis in den Samstagvormittag hinein an, hieß es.

