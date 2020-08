Mann wirft brennende Seenotrettungsfackel aus Fenster

Hagen (dpa/lnw) - Ein laut Polizei stark betrunkener Mann hat in Hagen eine brennende Seenotrettungsfackel aus seinem Fenster geworfen und die Polizei so zu weiteren gefährlichen Gegenständen geführt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten kam der 59-Jährige am Vorabend gegen 22.10 Uhr offenbar «auf die Idee, die Bevölkerung auf seine Existenz aufmerksam zu machen.» Aufgrund der starken Rauchentwicklung «wurden die Anwohner in der Straße tatsächlich auf ihn aufmerksam und verständigten die Polizei.»

Von dpa