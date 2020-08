Düren nach Sieg gegen Aachen im DFB-Pokal gegen Bayern

Bonn (dpa) - Fünftligist 1. FC Düren hat überraschend den Mittelrhein-Pokal gewonnen und trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals am 11. September damit auf den großen FC Bayern München. Der erst vor drei Jahren nach einer Fusion gegründete Verein besiegte im regionalen Endspiel in Bonn am Samstag den Viertligisten Alemannia Aachen mit 1:0 (1:0). Das Siegtor erzielte Adis Omerbasic in der 20. Minute.

Von dpa