24-Jähriger bei Explosion schwer verletzt

Geilenkirchen (dpa/lnw) - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) ist ein 24-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann habe mit chemischen Substanzen hantiert, berichtete die Polizei am Sonntag. Er sei nach der Explosion am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aachen geflogen worden. An dem Gebäude habe es nach ersten Untersuchungen keine Schäden gegeben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.

Von dpa