16-Jährige überfallen schlafenden Obdachlosen

Dortmund (dpa/lnw) - Zwei 16-Jährige sollen in Dortmund einen auf der Straße schlafenden Obdachlosen überfallen und mit einer Schreckschusswaffe in seine Richtung geschossen haben. Die beiden hätten es auf das wenige Bargeld des Obdachlosen abgesehen, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Opfer habe nur rund 10 Euro in einem Pappbecher besessen. Die Jugendlichen seien kurz nach der Tat festgenommen worden.

Von dpa